Zürich - Der Euro hat sich im Vergleich zu seinen Tiefstständen vom Vortag in der Nacht auf Donnerstag leicht erholt. So ist das Währungspaar Euro/Dollar mit 1,1204 wieder über die Marke von 1,12 geklettert. Gegenüber dem Franken steht der Euro bei 0,9334 und damit nur unwesentlich über dem Stand vom Vorabend mit 0,9328. Am Mittwoch hatte er allerdings noch zweitweise unter 0,93 notiert. Das Dollar/Franken-Paar blieb über Nacht praktisch stabil und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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