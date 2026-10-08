Die Photovoltaik-Terrassenüberdachung von Sonnenliebe basiert auf drei oder vier Meter langen bifazialen Glas-Glas-Solarmodulen, die zugleich die regendichte Dachfläche bilden. Die semitransparente Ausführung der PV-Module lässt rund 33 Prozent des Sonnenlichts durch. Das Unternehmen Sonnenliebe hat mit dem Solarcube One eine Solar-Terrassenüberdachung entwickelt, die Wetterschutz, Tageslicht und Stromerzeugung verbindet. Drei oder vier Meter lange bifaziale Glas-Glas-Solarmodule bilden zugleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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