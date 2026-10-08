LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal deutlich mehr Lkw an die Kunden verkauft als im sehr schwachen Vorjahreszeitraum. In den drei Monaten setzte der Dax-Konzern insgesamt 91.260 Fahrzeuge ab und damit 26 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Schwaben am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilten. Insbesondere in der für das Unternehmen lukrativsten Region Nordamerika legten die Verkäufe mit einem Anstieg von über der Hälfte deutlich zu. Dort waren im Vorjahr wegen der Zollkapriolen von US-Präsident Donald Trump die Verkäufe eingebrochen. Aber auch die vor allem in Europa und Südamerika starke Lkw-Marke Mercedes-Benz konnte ihre Verkäufe steigern, während es bei den Bussen und bei Elektro-LKW schlechter lief.

Mit dem deutlichen Plus beim Gesamtabsatz befindet sich Daimler Truck wieder in der Spur der Besserung. Allerdings belastet die Schwäche der Wirtschaft in Europa und insbesondere auf dem Heimatmarkt Deutschland den Konzern weiter. Am 6. November stellt das Management um Chefin Karin Radström die finanziellen Ergebnisse aus dem dritten Quartal vor./men/stk