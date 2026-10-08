DJ Daimler Truck steigert Gesamtabsatz im 3Q um 26%

DOW JONES--Der Lkw-Hersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal dank eines starken Nordamerika-Geschäfts deutlich mehr Fahrzeuge verkauft. Wie der DAX-Konzern mitteilte, stieg der Gesamtabsatz von Juli bis September um 26 Prozent auf 91.260 Fahrzeuge (Vorjahr: 72.277). Treibende Kraft war die Sparte Trucks North America, die ihren Absatz kräftig auf 45.629 (30.225) Fahrzeuge steigerte, ein Plus von 51 Prozent im Vorjahresvergleich. Auch das Segment Mercedes-Benz Trucks legte zu und verzeichnete Verkäufe von 40.362 (35.818) Fahrzeugen, plus 13 Prozent.

Rückläufig entwickelte sich dagegen die Bussparte: Der Absatz von Daimler Buses sank im Quartal um 16 Prozent auf 5.394 (6.443) Fahrzeuge. Ebenfalls schwächer fiel der Verkauf batterieelektrischer Lkw und Busse aus, der um 28 Prozent auf 1.207 (1.679) Einheiten zurückging. Detaillierte Finanz- und Kennzahlen für das dritte Quartal will Daimler Truck laut Mitteilung am 6. November veröffentlichen.

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October 08, 2026 02:22 ET (06:22 GMT)

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