Luzern - Die Nachfrage nach KI-Fachkräften steigt in der Schweiz deutlich. Zwischen Juli 2025 und Juni 2026 wurden knapp 5'000 KI-Stellen ausgeschrieben, 32 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Kleine und mittlere Unternehmen tragen den grössten Teil zu diesem Wachstum bei. Das zeigt der neue Swiss AI Jobs Report 2026 der Hochschule Luzern. Die Frage, wie KI den Jobmarkt verändert, ist derzeit in aller Munde. Der aktuelle Swiss AI Jobs Report ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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