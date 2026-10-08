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Der steile Zinsanstieg über den Globus bleibt die hohe Hürde für die Aktienmärkte über den Herbst. Am langen Ende liegt z.B. Großbritannien nun auf dem höchsten Niveau seit 1998! Damals lag die BIP-Verschuldung bei 42 %. Heute geht es Richtung über 100 %. Somit startet der DAX heute unter 25.000 Punkten.In Europa bleibt Frankreich ein Belastungsfaktor. Zehnjährige Staatsanleihen rentierten zeitweise mit knapp 5 %.Dagegen läuft die Gewinnmaschine der US-Unternehmen auf Hochtouren (s.a. Grafik). Goldman Sachs erwartet für das dritte Quartal 27 % Gewinnwachstum im S&P 500. Es wäre das dritte Quartal in Folge mit mehr als 25 % Gewinnplus. Alle elf Sektoren sollen zulegen. Allein Nvidia und Micron stehen für mehr als ein Drittel des erwarteten Gewinnzuwachses. Die Investitionen der großen KI-Konzerne dürften sogar um 116 % gestiegen sein.Aus Asien kommen dazu heute spektakuläre Zahlen, die aber keine positive Wirkung erzeugen.. Samsung erwartet einen operativen Rekordgewinn von umgerechnet 80 Mrd. Dollar, nahezu neunmal so viel wie vor einem Jahr. TSMC steigert seinen September-Umsatz um knapp 55 %. Dennoch geben die Chipaktien teilweise nach.Broadcom organisiert laut Medienberichten eine Finanzierung von mehr als 50 Mrd. Dollar für gemeinsam mit OpenAI entwickelte Spezialchips.IQVIA zeigt, wie KI die Pharmaindustrie effizienter macht. Der US-Daten- und Forschungsdienstleister hat auf seiner TechIQ-Konferenz die neue Analyseplattform IQVIA Explorer vorgestellt. Sie verbindet umfangreiche Gesundheitsdaten mit KI-gestützten Auswertungen und automatisierten Arbeitsabläufen. Analysen zu Marktanteilen, Therapiewechseln und Patientenverhalten, die bislang mehrere Wochen benötigten, sollen künftig in durchschnittlich weniger als 15 Minuten möglich sein.Nachbörslich meldete Applied Digital einen Quartalsumsatz von 341,9 Mio. Dollar gegenüber 116,3 Mio. Dollar Konsens. Der Ausbau der KI-Rechenzentren schlägt zunehmend auf die Erlöse durch.Heute folgen die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Quartalszahlen von PepsiCo.In der Bernecker-daily geht es heute u.a. um die Roadshow bei Jabil, Legrand als potenziellen KI-Profiteur und das M&A-Geschehen im britischen Lebensmittelhandel mit einem interessanten Dividendenwert. Hier geht es zur Bernecker-daily, welche im Börsenkiosk ab ca. 9.30 Uhr täglich abrufbar ist:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe