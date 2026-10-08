München (ots) -- "CoupleChallenge - Halloween Edition" startet am 9. Oktober auf RTL+ und läuft am 30. und 31. Oktober jeweils ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI- Ein ganzer Tag "X-Factor - Das Unfassbare" am 1. November- Spielfilm-Horror-Klassiker sorgen zusätzlich für GruselstimmungHalloween kann kommen: RTLZWEI macht den 30. und 31. Oktober zum Grusel-Event und bringt mit "CoupleChallenge - Halloween Edition" erstmals Reality-Horror in die Primetime. An gleich zwei Abenden hintereinander sind jeweils vier Folgen des Spin-offs ab 20:15 Uhr zu sehen. Bereits ab 9. Oktober gibt es wöchentlich zwei neue Folgen auf RTL+. Spielfilm-Horror-Klassiker bis tief in die Nacht machen das Halloween-Programm komplett. Am 1. November geht es mysteriös weiter. Während des ganzen Tages ist "X-Factor - Das Unfassbare" zu sehen - mit einer brandneuen Folge des Kult-Formats um 20:15 Uhr.Bei "CoupleChallenge - Halloween Edition" trifft Reality auf Horror: Sechs Couples ziehen in ein düsteres Camp in Sachsen und kämpfen um bis zu 66.600 Euro. Doch neben dem bekannten Spielprinzip warten diesmal schaurige Challenges, unerwartete Schreckmomente und seltsame Flüche auf die Reality-Stars. Auf RTL+ beginnt der Grusel bereits am 9. Oktober mit wöchentlich zwei neuen Folgen. Kurz vor Halloween zieht "CoupleChallenge" dann auch ins lineare Programm ein: Am 30. Oktober ab 20:15 Uhr zeigt RTLZWEI vier Folgen nacheinander. Am 31. Oktober ab 20:15 Uhr geht es direkt mit vier weiteren Folgen weiter - und damit mitten hinein in eine lange Halloween-Nacht.Am 1. November sind während des ganzen Tages "X-Factor: Das Unfassbare"-Folgen zu sehen. Um 20:15 Uhr können sich die Fans des Kult-Formats auf eine ganz neue Folge der Mystery-Serie freuen. Wahr oder frei erfunden? Wie immer löst Erzähler Jonathan Frakes am Ende der jeweiligen Geschichte die Frage auf.Auch nach der "CoupleChallenge- Halloween Edition" und "X-Factor - Das Unfassbare" ist noch lange nicht Schluss. Spät in der Nacht sorgen Spielfilm-Horror-Klassiker wie "Halloween - Die Nacht des Grauens" und "Jigsaw" dafür, dass der Grusel bis in die frühen Morgenstunden weitergeht."CoupleChallenge - Halloween Edition" ab dem 9. Oktober mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf RTL+ sowie am 30. und 31. Oktober jeweils vier Folgen ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Produziert wird das Format von RTL Studios."X-Factor - Das Unfassbare" 1. November - ein ganzer Tag Mystery-Kult mit Jonathan Frakes.Pressefotos zum Download finden Sie hier (https://we.tl/t-vaQ96LZwXPKyjXgz).Über "CoupleChallenge - Halloween Edition":"CoupleChallenge - Halloween Edition" ist ein Spin-off des Reality-Formats "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt". Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, treten in einem düsteren Halloween-Setting gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen von Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das unterlegene Couple muss die Show verlassen. Zusätzlich sorgen Halloween-Challenges, gruselige Aktionen, Schreckmomente und absurde Flüche für besondere Herausforderungen im Camp.Über "X-Factor - Das Unfassbare":In jeder Folge der RTLZWEI-Mystery-Serie stehen fünf kurze Stories über parapsychologische Phänomene wie Reinkarnation, Aliens und Geister auf dem Programm. Einige dieser mysteriösen, übernatürlichen Ereignisse sind reine Fiktion, andere haben jedoch tatsächlich stattgefunden. Ob die gezeigten Geschichten wahr sind, oder nur der Fantasie eines geschickten Drehbuchautors entstammen, verrät Erzähler Jonathan Frakes erst am Ende jeder Folge.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6367101