Kupfer-Jagd in Mexiko: Algo Grande Copper hebt Exploration auf neues Level

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Algo Grande Copper schärft die Bohrziele auf Adelita: Klare Dichte- und IP-Kontraste im Kupfer-Skarn liefern den Fingerabdruck für die neue Gravimetrie über sieben Kilometer.

Algo Grande Copper (TSX-V: ALGR; FRA: KM00) schärft auf seinem Adelita-Projekt in Sonora den geophysikalischen Suchansatz für neue Kupfer-Skarnkörper. Laboruntersuchungen an Bohrkernen aus der Entdeckung Cerro Grande beweisen, dass sich mineralisierter Skarn durch extreme physikalische Kontraste gravierend vom umliegenden Wirtsgestein abhebt. Auf Basis dieses klaren geophysikalischen Fingerabdrucks startet am 22. Oktober 2026 eine umfassende Gravimetrie-Untersuchung (Gravity Survey) entlang eines sieben Kilometer langen Kalksteinkorridors.

Algo Grande Copper: Eindeutige Messwerte als Filter für künftige Bohrungen

Die petrophysikalischen Tests von Zonge International an 18 Bohrkernproben liefern den Geologen ein hocheffektives Instrument, um künftige Trefferquoten zu maximieren. Die Laboranalysen zeigen, dass kupfer- und sulfidhaltiger Skarn sowohl in Bezug auf die Dichte als auch die elektrische Aufladbarkeit drastisch aus dem Nebengestein hervorsticht:

Massiver Dichtekontrast: Mineralisierter Skarn weist eine durchschnittliche Trockendichte von 3,76 g/cm³ auf (mit Spitzen bis 3,99 g/cm³). Er ist damit signifikant schwerer als tauber Skarn (3,25 g/cm³) oder Wirtsgesteine wie rekristallisierter Kalkstein (2,87 g/cm³) und Granodiorit (~2,65 g/cm³).

Sprunghafte Aufladbarkeit (Chargeability): Noch deutlicher fällt der elektrische Kontrast aus. Während mineralisierter Skarn im Labor Werte von 74 bis 128 Millisekunden erreicht, verharren unmineralisierter Skarn (3 bis 8 Millisekunden) und alle weiteren Gesteinstypen bei unter 13 Millisekunden.

CEO Enrico Gay bringt die Methodik auf den Punkt: Magnetik offenbart die übergeordnete Struktur, Gravimetrie das spezifische Gewicht und Induzierte Polarisation (IP) die elektrische Aufladbarkeit. Das Zusammenspiel dieser drei geophysikalischen Ebenen minimiert das Risiko teurer Fehlbohrungen und grenzt dichte Sulfidkörper präzise ein.

1.296 Messstationen definieren Ziele entlang des 7- https://goldinvest.de/newsletter Kilometer-Korridors

Für die praktische Umsetzung der Gravimetrie-Messungen hat Algo Grande Copper das renommierte Ingenieurbüro GEOTEM Ingeniería beauftragt. Das am 22. Oktober 2026 startende Programm umfasst rund 1.296 Messstationen und wird die prioritären Zielzonen - darunter Mezquital und Cerro Grande - entlang des aussichtsreichen Kalksteintrends systematisch abdecken.

Für Rohstoffinvestoren bedeutet dieser Schritt ein spürbares De-Risking im Vorfeld anstehender Bohrprogramme. Indem das Unternehmen den gesamten sieben Kilometer langen Korridor mit kalibrierten physikalischen Daten durchleuchtet, verwandelt Algo Grande diffuse geologische Anomalien in hochgradig verlässliche, bohrbereite Ziele.

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