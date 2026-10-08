Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Handel klar nach. Die am Vortag nach vier Tagen mit steigenden Kursen zurückeroberte Marke bei 13'800 geht damit wieder verloren. Die Stimmung bleibt angespannt. Dafür sorgen die weiter steigenden Anleiherenditen und die anhaltend hohen Ölpreise, was die Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nährten. Das am Vorabend veröffentlichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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