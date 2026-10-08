Wir erwarten, dass das dritte Quartal das intakte operative Momentum von Elmos bestätigt: Umsatz von rund EUR 168 Mio., eine Book-to-Bill-Ratio über eins, eine Bruttomarge von etwa 44,5% und eine operative EBIT-Marge von rund 25%, begleitet von einer weiterhin starken Cash Conversion. Neu im Fokus steht vor allem eine aggressivere Preisgestaltung im Bereich Interior Lighting, wo Melexis Marktanteile zurückgewinnen will. Da das Segment jedoch nur rund 8-9% des Elmos-Umsatzes ausmacht und eine unterdurchschnittliche Profitabilität aufweist, halten wir das Ergebnisrisiko auf Konzernebene für überschaubar, selbst wenn einige Marktanteile verloren gehen sollten. Angesichts breiter angelegter Wachstumschancen in den Bereichen Ranging, Motorsteuerung, Sensorik und SDV-bezogene Anwendungen sowie einer Bewertung von lediglich rund 18,4x KGV 2027e sehen wir weiterhin ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis und bestätigen vor den Q3-Zahlen unser KAUFEN-Rating sowie unser Kursziel von EUR 180,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/elmos-semiconductor-se
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