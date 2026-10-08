Berlin - Linke, Grüne und SPD in Berlin haben sich auf Sondierungsgespräche geeinigt. Das berichten mehrere Medien am Donnerstag übereinstimmend. Die Parteien hatten zuvor in drei Treffen vor allem über den Umgang der Linkspartei mit Antisemitismus und die mutmaßliche Nähe einzelner Mitglieder zu Clanmitgliedern beraten.
Bei der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses hatte die Linke 25,7 Prozent der Stimmen erhalten und wurde damit klar die stärkste Kraft. Auf den weiteren Plätzen folgte die bisher regierende CDU mit 18,8 Prozent, die AfD mit 16,3 Prozent, die Grünen mit 14,3 Prozent, die SPD mit 12,1 Prozent. Abgeschlagen waren das BSW mit 4,7 und die FDP mit 2,5 Prozent.
Bei der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses hatte die Linke 25,7 Prozent der Stimmen erhalten und wurde damit klar die stärkste Kraft. Auf den weiteren Plätzen folgte die bisher regierende CDU mit 18,8 Prozent, die AfD mit 16,3 Prozent, die Grünen mit 14,3 Prozent, die SPD mit 12,1 Prozent. Abgeschlagen waren das BSW mit 4,7 und die FDP mit 2,5 Prozent.
© 2026 dts Nachrichtenagentur