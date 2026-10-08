Bern - Bei einem Cyberangriff auf einen externen Softwarelieferanten der Pensionskasse des Bundes Publica sind Daten abgeflossen. Welche Daten genau betroffen sind, ist noch unklar. Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, wie Publica am Donnerstag mitteilte. Der Softwarelieferant hatte den Angriff Ende September festgestellt und daraufhin Strafanzeige erstattet. Zudem informierte das Unternehmen die zuständigen Bundesstellen, Publica ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab