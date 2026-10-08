Hsinchu - Der weltgrösste Chipauftragsfertiger TSMC macht im Boom des Ausbaus von KI-Rechenzentren weiter glänzende Geschäfte. Der Umsatz im abgelaufenen dritten Quartal kletterte um 51 Prozent auf 1,49 Billionen Taiwan-Dollar (41,7 Mrd Euro), wie aus dem monatlichen Umsatzbericht des taiwanischen Konzerns am Donnerstag hervorgeht. Mit dem Quartalsumsatz übertraf TSMC die Erwartungen von Experten etwas. Für die zuletzt gut gelaufene Aktie ging es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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