Berlin - Die Deutschen lehnen eine mögliche Koalition aus Linken, Grünen und SPD in Berlin größtenteils ab. Das geht aus dem aktuellen "Spiegel"-Ipsos-Politikmonitor hervor.



Mit der Aussage, "SPD und Grüne sollten in Berlin mit der Linken eine Regierung bilden", stimmten 31 Prozent der Befragten überhaupt nicht überein, weitere 11 Prozent eher nicht. Gemeinsam lehnten so 42 Prozent der Befragten eine rot-grün-rote Regierung unter Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp ab.



Die Zustimmung zu dem Bündnis fiel mit 37 Prozent etwas geringer aus. 18 Prozent der Befragten stimmten einer Regierungsbildung voll und ganz zu, 19 Prozent eher. Weitere 9 Prozent sagten weder noch.



Berlin hatte Mitte September ein neues Abgeordnetenhaus gewählt, die Linke ging als klare Wahlsiegerin hervor. Wahlsiegerin Eralp hofft auf eine Koalition mit Grünen und SPD, allerdings zögern die Parteien nach Antisemitismusvorwürfen gegen die Linke. Wie uneins sich die politischen Lager über das linke Regierungsbündnis sind, zeigt auch die Aufschlüsselung nach Parteienpräferenz der Befragten.



Im "Spiegel"-Ipsos-Politikmonitor stimmten lediglich Wählende der Linken und Grünen mit großer Mehrheit für eine rot-grün-rote Regierung. 79 Prozent der Befragten Linken-Anhänger stimmten den Gesprächen voll oder eher zu, bei den Grünen waren es 78 Prozent. Mit nur 46 Prozent fiel die Zustimmung im SPD-Lager deutlich geringer aus.



Noch seltener stimmten Anhänger der übrigen Parteien zu. Bei den BSW-Wählenden zeigten sich noch 38 Prozent offen, bei der CDU-Anhängerschaft 26 Prozent. Bei der FDP stimmten 16 Prozent der Anhänger voll oder eher zu - im AfD-Lager konnten sich nur 7 Prozent für Rot-Grün-Rot begeistern.



Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos hatte im Auftrag des "Spiegel" vom 30. September bis zum 4. Oktober bundesweit 2.002 Menschen befragt.





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