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stabiles erstes Halbjahr 2026 - operative Plattform für weiteres Wachstum ausgebaut



08.10.2026 / 10:44 CET/CEST

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München, den 08.10.2026 - Die BENO Holding AG hat ihren Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026 veröffentlicht. Das Bestandsportfolio entwickelte sich im ersten Halbjahr stabil. Gleichzeitig hat BENO die operative Plattform weiterentwickelt, den Kapitalmarktzugang verbreitert und die organisatorischen Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen.

Zum 30. Juni 2026 umfasste das Portfolio unverändert zwölf Standorte mit rund 161.000 m² Nutzfläche. Die annualisierte Nettokaltmiete belief sich auf rund 7,33 Mio. EUR, der Vermietungsstand auf rund 96 %. Der Immobilienwert lag bei rund 89,9 Mio. EUR.

Im ersten Halbjahr wurde die operative Plattform weiterentwickelt. Asset- und Property-Management, technische Prozesse und zentrales Datenmanagement sind heute eng miteinander verzahnt. Digitale Zwillinge und intelligente Werkzeuge unterstützen nahezu alle wesentlichen Arbeitsprozesse. Gleichzeitig wurde die Organisation auf die begonnene Skalierungsphase ausgerichtet, um zusätzliche Immobilien effizient in die bestehenden Strukturen integrieren zu können.

Auch die Kapitalmarktpräsenz wurde ausgebaut. Seit April 2026 wird die BENO-Aktie zusätzlich auf Xetra gehandelt. Parallel intensivierte BENO seine Investor-Relations-Aktivitäten mit institutionellen Investoren, unter anderem auf Kapitalmarktkonferenzen und im Rahmen einer Non-Deal-Roadshow in Paris.

Gerade im aktuellen Marktumfeld sieht BENO besondere Chancen im Light-Industrial- und Warehouse-Bestand. Hohe Bau- und Finanzierungskosten erschweren viele klassische Immobilienstrategien. Bestehende, flexibel nutzbare Gewerbeimmobilien können dagegen attraktive laufende Mietrenditen mit zusätzlichem Wertsteigerungspotenzial verbinden. Gleichzeitig nimmt das institutionelle Interesse an dieser Assetklasse deutlich zu.

Ziel von BENO ist es, das Portfolio in den kommenden Jahren deutlich auszubauen und die Konsolidierung des weiterhin stark fragmentierten deutschen Marktes aktiv mitzugestalten. Im Fokus stehen drittverwendungsfähige Light-Industrial- und Warehouse-Bestandsimmobilien in attraktiven Lagen, die zu attraktiven Einstiegspreisen erworben und anschließend operativ weiterentwickelt werden können.

Nach dem Halbjahresstichtag erwarb BENO eine weitere Gewerbeimmobilie in Roth. Zwei abgeschlossene Refinanzierungen führten zudem zu rund 8 Mio. EUR zusätzlicher Liquidität. Für den weiteren Jahresverlauf prüft BENO weitere Akquisitionen. Daneben stehen Vermietung, technische Weiterentwicklung und der Ausbau der Photovoltaik im Fokus.

Michael Bussmann, Vorstandsvorsitzender der BENO Holding AG:

"Das erste Halbjahr zeigt die Stabilität unseres Bestands und zugleich die Leistungsfähigkeit unserer Plattform. Wir haben unsere digitale Plattform weiterentwickelt, die Organisation auf weiteres Wachstum vorbereitet und unsere Präsenz am Kapitalmarkt deutlich ausgebaut. Gerade im aktuellen Marktumfeld sehen wir attraktive Chancen für unser Geschäftsmodell. Unser Ziel ist es, unser Portfolio deutlich auszubauen und die Konsolidierung des deutschen Light-Industrial- und Warehouse-Marktes aktiv mitzugestalten."



Der Bericht ist abrufbar unter https://www.beno-gruppe.de/wp-content/uploads/2026/10/BENO_Halbjahresbericht_30_06_2026.pdf

Über die BENO Holding AG Die BENO Holding AG ist ein auf Light-Industrial-Immobilien spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager. Die Gesellschaft investiert in flexibel nutzbare, drittverwendungsfähige Bestandsimmobilien mit laufenden Cashflows und Entwicklungspotenzial. BENO verfolgt einen plattformbasierten Managementansatz, bei dem langfristiges Eigentum mit digital unterstützter Bewirtschaftung verbunden wird. Durch aktives Asset Management, technische Weiterentwicklung und die Nutzung digitaler Werkzeuge werden Produktivitäts- und Wertsteigerungspotenziale im Bestand systematisch erschlossen. Die im eigenen Bestand gehaltenen Immobilien umfassen derzeit dreizehn deutsche Standorte mit rund 40 Mietern und einer Nutzfläche von insgesamt rund 165.000 m². Der Verkehrswert des Portfolios beläuft sich auf rund 91,48 Mio. EUR.





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