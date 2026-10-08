Eine Firma gründen in Minuten, 280 Stück in einer Woche: In Florida ist das möglich. Doch ausgerechnet das deutsche Finanzamt kann Florida-Gründern noch zehn Jahre nach dem Start Probleme machen. 280 Limited Liability Companies in einer Woche: Mit dieser Zahl beschreibt DARIA US, ein deutsches Immobilienunternehmen in Cape Coral, Florida, nach eigenen Angaben die Rekordwoche seiner Gründungsabteilung. Das Unternehmen wickelt für seine Mitglieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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