Die Chemiebranche in Deutschland wird derzeit von den Gesprächen zwischen BASF und Evonik über eine mögliche Übernahme bestimmt. Hier stellt sich die Frage: Kann die Brenntag-Aktie davon profitieren? Seit Juni konnte sich die Aktie wieder erholen und notiert am Donnerstag aktuell bei 61,60 €. BASF befürchtet Konsolidierungswelle BASF lotet derzeit eine mögliche Übernahme von Evonik aus. Hintergrund ist die schwierige Situation in der Chemiebranche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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