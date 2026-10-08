Laut einer Untersuchung von Greenpeace hat Berlin gute Voraussetzungen für die Wärmewende und auch eine zielgerichtete kommunale Wärmeplanung. Doch es hapert an der Verwirklichung der Pläne. Im EU-Ranking zur Wärmewende in europäischen Großstädten kommt Berlin nur auf Platz 8. Greenpeace hat ermittelt, wie weit sich europäische Großstädte bei der Wärmeversorgung unabhängig von fossilen Rohstoffen gemacht haben. Am weitesten sind dabei Stockholm, Paris und Wien gekommen, die ihre Gebäudewärme konsequent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver