Goldinvest.de CEO-Interview: Kalo Gold - Riesiges Goldpotenzial auf Fidschi

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Kalo Gold definiert auf Vatu Aurum einen 4,3 Kilometer langen Gold- und Silberkorridor: Hochgradige Proben, bestätigte Mineralisierung und Elektrum schärfen das Potenzial auf Fidschi.

TSX-V: KALO | OTCID: KLGDF | Frankfurt: 9M51

Kalo Gold: Riesiges Goldpotenzial auf Fidschi - CEO Terry L.Tucker im Interview!

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Kalo Gold () arbeitet auf Fidschi an einem Goldsystem mit erheblichem Explorationspotenzial. Im Mittelpunkt steht das 100% eigene Vatu-Aurum-Projekt mit einer Fläche von rund 367 km². Im neuen Interview sprechen wir mit CEO Terry L. Tucker über die jüngsten Explorationsergebnisse auf Fidschi und die nächsten Schritte. Besonders spannend: Auf dem Wainikoro-Target wurde ein rund 4,3 Kilometer langer Goldkorridor definiert. Gesteinsproben lieferten dabei hochgradige Werte von bis zu 7,83 g/t Gold und 108 g/t Silber. Auch Bohrungen haben bereits relevante Goldmineralisierung bestätigt. Hier das ganze Interview ansehen:

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