VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 8. OKTOBER 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. ("Hi-View" oder das "Unternehmen") (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) berichtet, dass es weitere an sein Konzessionsgebiet Junker angrenzende Claims im Toodoggone Gold & Copper District im Norden von British Columbia erworben hat.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, sagte: "Junkers umfasst nun sieben Claims und 3.473 Hektar, und durch die Erweiterung liegt das Vorkommen Junker nun auf dem Konzessionsgebiet. Durch diesen Erwerb hat Hi-View nun ein weiteres großes, rohstoffreiches Konzessionsgebiet in Toodoggone."

Abbildung 1. Junker-Claims von Hi-View Resources

Junkers umfasst sieben Claims mit einer Gesamtfläche von 3.473 Hektar im nordöstlichen Teil des Projektportfolios. Das Konzessionsgebiet geht auf Oktober 2025 zurück, als Konzessionsanträge für eine Fläche von 1.372 Hektar erworben und später als vier Claims registriert wurden. Die neu hinzugefügten Claims Junkers, Junker West und Junker East im Norden und Nordosten beziehen nun das Vorkommen Junkers in das Konzessionsgebiet mit ein, und die ursprünglichen vier Claims decken die südlichen und südwestlichen Erweiterungen seiner Stratigraphie und Strukturen ab (Abbildung 1).[i] Der Block weist den größten Höhenunterschied im Portfolio des Unternehmens auf, von 1.300 m bis 2.402 m in sehr scharfen Felsgraten, die von Steilwänden begrenzt werden und nur per Helikopter zugänglich sind. Der Block liegt rund 36 km von Sturdee und 61 km von der Landebahn Kemess entfernt sowie 25 km hinter dem Straßenende bei Lawyers.

Das Konzessionsgebiet ist von marinem Sediment- und Vulkangestein der Hazelton-Gruppe aus dem unteren und mittleren Jura unterlagert. Diese gut geschichtete vulkanoklastische Einheit beherbergt auch den Skarn Ursus und die Erzgänge von Harmon Peak. Im Nordosten des Claimblocks befindet sich ein kleiner Granodioritkörper aus dem Jura, der an der Ecke des Claims 1129846 beginnt und sich nach Norden bis auf den Claim Junker East erstreckt. Der Name leitet sich vom Junkers Member der Formation Toodoggone, der Einheit aus Aschestrom-Tuff und Rhyolit-Dazit, die auf Oxide Summit kartiert wurde, ab.

Für den Kernblock der neuen Claims liegt eine helikoptergestützte Magnetfeldgradientmessung aus dem Jahr 2021 vor, die zwei starke Anomalien zeigt, die dem Ost- und Westrücken folgen und im Vermessungsbericht eher der Menge an freiliegendem magnetischem Gestein als einer Alterierung oder Mineralisierung zugeschrieben werden. Eine Lineamentanalyse der gleichen Daten lässt auf ein nord-nordwestlich verlaufendes, den West Ridge überquerendes Element schließen, das mit der Erosionskerbe übereinstimmt, die den Schuttkegel zu speisen scheint, aus dem eine kupferreiche Lesesteinprobe auf dem Vorkommen stammt, und das lose mit den anomalen Proben aus dem Jahr 2004 im West Valley assoziiert wird. Erhöhte Kalium- und Bariumwerte aus den Proben aus dem Jahr 2021 entlang dieses nord-nordwestlich verlaufenden Lineaments könnten auf hydrothermale Alterierung schließen lassen. Das Vorkommen selbst besteht aus pyritischen Quarzadern und Erzschnüren mit Kupfer, Blei und Silber mit Gold, und die Lesesteinprobe aus dem Jahr 2021 ist chalkopyritreich.

Die Exploration begann 1995 mit einer regionalen Bachsedimentprobe mit 175 ppb Au aus dem Bach, der das zentrale Becken entwässert. Das 2004 von Stealth Minerals durchgeführte Prospektionsprogramm entdeckte das Vorkommen, ein verdeckter Aufschluss einer pyritischen Quarzader mit 0,1 % Cu und 1,08 g/t Au, mit nahegelegenen Quarzschnüren mit 0,2 % Pb und 8,64 g/t Ag und Lesesteinen zwischen 1 und 4,1 g/t Au.[ii] Gesteinsproben aus dem gleichen Programm in der Projektdatenbank ergaben 1.734 g/t Ag mit 231 ppm Cu und 1.694 g/t Ag mit 1,30 g/t Au und 0,88 % Pb, mit Bachsedimentproben mit bis zu 258 ppm Cu. Das Programm aus dem Jahr 2021 umfasste luftgestützte magnetische Vermessungen, Erkundungskartierung, eine Testreihe mit entlang einer Höhenlinie entnommenen Bodenproben und neun Lesesteinproben aus dem Schuttkegel, die 5,53 %, 2,29 %, 2,20 % und 1,38 % Cu mit Silber von bis zu 24 g/t, Gold von bis zu 0,85 g/t und Molybdän von bis zu 104 ppm ergaben.[iii] Bei einer multispektralen Satellitenanalyse im Jahr 2025 wurden das Vorkommen sowie 46 weitere Standorte für eine Untersuchung ausgewählt. Während des Explorationsprogramms von 2026 nahm das Unternehmen 4 Stichproben aus Claim 1129845, 700 Meter südlich des Mineralvorkommens Junkers, wo eine 30 m breite eisenhutartige Zone einschließlich einer deutlichen Verwerfungszone und Siliziumdioxid- und Epidotäderchen mit Pyrit-Mineralisierung im porphyrischen Andesit-Wirtsgestein identifiziert wurde. Es fanden keine Bohrungen oder systematischen Bodenbeprobungen statt, und für die südlichen Claims liegen keine Probendaten vor. Strukturelle Kartierung und Probenahmen an den freiliegenden Enden von West Ridge sowie Neuverarbeitung der magnetischen Vermessung von 2021 sind die nächsten empfohlenen Schritte.

Vertragsbedingungen

Das Unternehmen hat eine Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet von einem unabhängigen Verkäufer durch die Ausgabe von 125.000 Stammaktien des Unternehmens und einer Barzahlung von 7.500 $ erworben. Das Konzessionsgebiet ist mit einer Nettoschmelzabgabe (NSR) von zwei Prozent (2 %) belastet, die an einen früheren Besitzer des Konzessionsgebiets zu zahlen ist. Diese Zahlung wird von Hi-View nach Abschluss des Erwerbs übernommen, und Hi-View wird das Recht haben, ein Prozent (1 %) davon gegen Zahlung von 1 Mio. CAD zurückzukaufen.

Weitere Bekanntmachungen

Das Unternehmen wird 400.000 Restricted Share Units ("RSUs") des Unternehmens an Berater ausgeben.

Erklärung der qualifizierten Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nader Mostaghimi, M.Sc., P.Geo. (EGBC #53441), Vice President of Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt ein Portfolio an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen, mit Optionen versehenen Projekte sowie die derzeit beantragten Claims erstrecken sich über mehr als 28.000 Hektar und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis - alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Konzessionsgebieten, für die das Unternehmen über eine Option verfügt, gehören Saunders, Black Pearl, Oxide Summit, Nub, Ursus, Garnet und Harmon Peak. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

"R. Nick Horsley"

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www. hiviewgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder durch Aussagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum Incentive-Programm und zur voraussichtlichen Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Wir berufen uns auf die Safe-Harbour-Bestimmungen.

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#_ednref1 BC Geological Survey, 2020. MINFILE Record Summary: Junkers, Junker (MINFILE No. 094E 299), Toodoggone Area. BC MINFILE Mineral Occurrence Database. Abgerufen unter: https://minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=094E%20%20299

#_ednref2 Barrios, A.M. and Kuran, D.L., 2004. Prospecting Report on the Junker Claims, Toodoggone Area, for Stealth Minerals Limited. BC Assessment Report #27637. Abgerufen unter: https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/Report/27637.pdf/

#_ednref3 Smith, A.L., 2022. Geological Reconnaissance and Airborne Magnetic Survey on the Junkers Property, Toodoggone Area, for West Mining Corp. BC Assessment Report #39776. Abgerufen unter: https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/Report/39776.pdf/

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