Zug - Wer an der Börse jede Schlagzeile als Neuigkeit liest, übersieht die grösseren Muster darunter. Konjunktur, Generationen und Weltmächte folgen Rhythmen, die sich seit Jahrhunderten wiederholen. Für Anleger führt das zur unbequemen Frage: Welche Jahreszeit haben wir gerade?Ein Gastbeitrag von Hannes Hörtnagl und Benjamin Deutsch, Invest in Best Nikolai Kondratieff hat für seine Idee mit dem Leben bezahlt. Der russische Ökonom beschrieb in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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