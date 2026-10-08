Vom 28. bis 30. September 2026 verwandelte sich München wieder in die Startup-Hauptstadt Europas. Die Bits&Pretzels brachte Gründerinnen, Investoren und Konzernvertreter zusammen, dazu Comedy-Legende Trevor Noah und Topspeaker aus dem Silicon Valley. Ein persönlicher Rückblick auf drei intensive Messetage.
Von Holger Clemens Hinz
Wer die Bits&Pretzels zum ersten Mal besucht, unterschätzt leicht, wie sehr sich die drei Tage voneinander unterscheiden. Tag eins und zwei sind geprägt von Keynotes, Panels und dichtem Networking zwischen den Ständen im Congresscenter der Münchener Messe. Der Input aus Vorträgen, Panel-Diskussionen und interessanten Begegnungen und Einzelgesprächen ist enorm - und hochkarätig. Der dritte Tag hebt sich davon ab: An den sogenannten Tables sitzen Gründerinnen und Investoren in kleiner Runde zusammen, fernab der großen Bühne. Genau dieser Tag gilt vielen erfahrenen Besuchern als der wertvollste, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Von Holger Clemens Hinz
Wer die Bits&Pretzels zum ersten Mal besucht, unterschätzt leicht, wie sehr sich die drei Tage voneinander unterscheiden. Tag eins und zwei sind geprägt von Keynotes, Panels und dichtem Networking zwischen den Ständen im Congresscenter der Münchener Messe. Der Input aus Vorträgen, Panel-Diskussionen und interessanten Begegnungen und Einzelgesprächen ist enorm - und hochkarätig. Der dritte Tag hebt sich davon ab: An den sogenannten Tables sitzen Gründerinnen und Investoren in kleiner Runde zusammen, fernab der großen Bühne. Genau dieser Tag gilt vielen erfahrenen Besuchern als der wertvollste, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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