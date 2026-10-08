Berlin - Die SPD warnt vor wachsenden Sicherheitsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI) und fordert ein KI-Lagezentrum beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das geht aus einem Positionspapier der Innen- und Digitalpolitiker der SPD-Bundestagsfraktion hervor, aus dem das "Handelsblatt" berichtet.
Das europäisch vernetzte Zentrum soll KI-gestützte Cyberangriffe analysieren und Betreiber kritischer Infrastruktur warnen. Anbieter leistungsfähiger KI-Modelle sollen schwere Sicherheitsvorfälle verpflichtend melden. Verteidigung brauche dieselbe Geschwindigkeit wie der Angriff, heißt es in dem Papier.
Die SPD verweist auf Berichte der US-Unternehmen Anthropic und OpenAI, wonach KI-Systeme bereits weitgehend selbstständig Cyberangriffe ausgeführt und Sicherheitsbarrieren überwunden hätten. KI könne so zu einer Armee von Angreifern werden.
Die Sozialdemokraten fordern deshalb auch schärfere Haftungsregeln für Entwickler und Betreiber, die bereits in der Trainings- und Testphase gelten sollen. Zugleich müsse Europa seine technologische Abhängigkeit von den USA und China verringern und eigene KI-Infrastruktur aufbauen, heißt es in dem Positionspapier, über das das "Handelsblatt" berichtet.
Das europäisch vernetzte Zentrum soll KI-gestützte Cyberangriffe analysieren und Betreiber kritischer Infrastruktur warnen. Anbieter leistungsfähiger KI-Modelle sollen schwere Sicherheitsvorfälle verpflichtend melden. Verteidigung brauche dieselbe Geschwindigkeit wie der Angriff, heißt es in dem Papier.
Die SPD verweist auf Berichte der US-Unternehmen Anthropic und OpenAI, wonach KI-Systeme bereits weitgehend selbstständig Cyberangriffe ausgeführt und Sicherheitsbarrieren überwunden hätten. KI könne so zu einer Armee von Angreifern werden.
Die Sozialdemokraten fordern deshalb auch schärfere Haftungsregeln für Entwickler und Betreiber, die bereits in der Trainings- und Testphase gelten sollen. Zugleich müsse Europa seine technologische Abhängigkeit von den USA und China verringern und eigene KI-Infrastruktur aufbauen, heißt es in dem Positionspapier, über das das "Handelsblatt" berichtet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur