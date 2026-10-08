Zürich - Der Euro neigt - vor allem gegenüber dem Dollar - weiterhin zur Schwäche. Das Währungspaar EUR/USD notiert am Donnerstag kurz vor Mittag bei 1,1189 und ist damit zum dritten Mal in der laufenden Woche unter 1,12 gerutscht. Gegenüber dem Franken steht der Euro bei 0,9338 und damit nur unwesentlich über dem Stand vom Morgen oder vom Vorabend. Am Mittwoch hatte er allerdings noch zweitweise unter 0,93 notiert. Der US-Dollar wiederum hat zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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