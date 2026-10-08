Flims - Touristische Leistungsträger lancieren gemeinsame Sales-Offensive für eine strategisch koordinierte internationale Marktbearbeitung. Eine neue Vertriebsstruktur schafft verbindliche Zusammenarbeit und soll die Ganzjahresauslastung stärken. Die Destination Flims Laax schlägt ein neues Kapitel in ihrer touristischen Entwicklung auf. Erstmals bündeln zentrale touristische Leistungsträger der Hotellerie ihre Kräfte, um koordiniert, wirkungsvoll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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