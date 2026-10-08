LIV wollte den Golfsport revolutionieren. Von dem Platzhirsch-Gehabe ist nichts mehr übrig. Die Liga ist insolvent, mit Jon Rahm geht nun der vorletzte Weltstar. So viel Geld wie in diesen drei Jahren wird er kaum noch einmal verdienen. Der spanische Golfstar Jon Rahm verlässt LIV Golf. Für die angeschlagene Tour ist das ein weiterer Rückschlag, während sie versucht, sich aus der Insolvenz zu befreien, die durch den Rückzug des saudi-arabischen Staatsfonds ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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