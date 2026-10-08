Wer momentan in Dubai investieren möchte, steht vor einer essenziellen und erfolgskritischen Frage: Erwische ich jetzt ein gutes Timing? Oder drücken geopolitische Spannungen in der Region die Rendite kräftig nach unten? Von Rohollah Rohparwar Eines steht fest: Die Krisen-Resilienz von Dubai verbessert sich kontinuierlich. Die Jahre steigender Immobilienpreise, hoher internationaler Nachfragen und neuer Bauprojekte bilden kein abgeschlossenes Kapitel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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