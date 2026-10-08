Bei SGL Carbon hat sich die Konjunkturschwäche in Deutschland nur bedingt auf die Entwicklung ausgewirkt. Der wieder im SDAX gelistete Konzern legte nämlich neue Quartalszahlen vor, die zwar Rückgänge bei Umsatz und Ertrag aufweisen aber trotzdem über den Erwartungen lagen. Entsprechend positiv entwickelte sich die Aktie. Als wir im August [HIER klicken] über die SGL Carbon-Aktie (723530) berichtet hatten, hatte sich der Wert von seinem Zwischentief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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