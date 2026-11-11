Die SGL-Carbon-Aktie unternahm mehrfach den Versuch, nach oben auszubrechen, konnte die Kursgewinne bislang jedoch nicht nachhaltig behaupten. Auf Jahressicht zeigt sich dennoch ein positives Bild. Am Mittwoch notiert die Aktie bei rund 5 €. Gegenüber dem Jahresbeginn entspricht das einem Plus von rund +53%. Damit stellt sich die Frage: Wie geht es mittelfristig weiter? Restrukturierung belastet den Umsatzvergleich Im Zuge der eingeleiteten Restrukturierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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