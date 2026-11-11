Die SGL-Carbon-Aktie unternahm mehrfach den Versuch, nach oben auszubrechen, konnte die Kursgewinne bislang jedoch nicht nachhaltig behaupten. Auf Jahressicht zeigt sich dennoch ein positives Bild. Am Mittwoch notiert die Aktie bei rund 5 €. Gegenüber dem Jahresbeginn entspricht das einem Plus von rund +53%. Damit stellt sich die Frage: Wie geht es mittelfristig weiter? Restrukturierung belastet den Umsatzvergleich Im Zuge der eingeleiteten Restrukturierung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.