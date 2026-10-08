Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Heidelberger Bürogebäudes dient der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung der Mieter und der Eigentümerin. Ein Prozent des Solarstroms wird an eine gemeinnützige Einrichtung gespendet. Die Einrichtung, die ihn bekommt, wird noch gesucht. Das Unternehmen Solation hat auf einem Heidelberger Bürogebäude eine Photovoltaik-Anlage mit 255 Kilowatt Leistung in Betrieb genommen. Über 90 Prozent des erzeugten Solarstroms dient dem Verbrauch direkt im Gebäude. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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