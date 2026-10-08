

EQS-Media / 08.10.2026 / 12:58 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG EverYield AG bekräftigt strategischen Kurs - Positive Entwicklungen bei Energie- und Mobilitätsprojekten Hauptinvestoren stehen weiterhin hinter dem Unternehmen - Gespräche mit europäischen Industriekonzernen schreiten voran - Rechtliche Rahmenbedingungen begrenzen derzeit die Veröffentlichung weiterer Details 8. Oktober 2026 - Die EverYield AG nimmt die erheblichen Kursverluste ihrer Unternehmensanleihe und die damit verbundene Verunsicherung der Anleger sehr ernst. Auch das Unternehmen selbst wurde von dieser Entwicklung massiv getroffen. Die konkreten Ursachen der Kursverluste lassen sich derzeit nicht abschließend beurteilen. Unverändert stehen die Hauptinvestoren hinter der EverYield AG, ihrem Geschäftsmodell und der langfristigen Unternehmensstrategie. Die operative Geschäftstätigkeit und die geplanten Vorhaben werden konsequent weiterverfolgt. Positive Entwicklungen bei Energie- und Mobilitätsprojekten Die EverYield AG verzeichnet einen deutlich zunehmenden Zuspruch seitens der Gemeinden für ihre Konzepte zur nachhaltigen Energiegewinnung und regionalen Infrastrukturentwicklung. Entsprechende Projektabstimmungen werden intensiv fortgeführt. Darüber hinaus befindet sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem bedeutenden europäischen Mineralölkonzern über eine langfristige Kooperation. Im Mittelpunkt steht die Gewinnung elektrischer Energie aus Klärschlamm und deren mögliche Nutzung zur Versorgung der geplanten EverYield-Ladeparks. Auch im Bereich EverYield eMotion wurden weitere Fortschritte erzielt. Mit einem europäischen Automobilkonzern konnten wesentliche Rahmenbedingungen einer möglichen Zusammenarbeit im Mobilitätsbereich abgestimmt werden. Nähere Informationen sollen nach Abschluss weiterer Gespräche und entsprechender Freigabe in den kommenden Wochen folgen. Auch eine öffentliche Vorstellung des potenziellen Partners unter Verwendung seines Logos wird angestrebt. Rechtliche Rahmenbedingungen schränken derzeit die Kommunikation ein Die EverYield AG ist sich des berechtigten Informationsbedürfnisses ihrer Anleger und des Kapitalmarktes bewusst und würde gerne bereits konkreter über die aktuellen Entwicklungen berichten. Laufende Vertragsverhandlungen, Vertraulichkeitsverpflichtungen, erforderliche Freigaben von Kooperationspartnern sowie behördliche Abstimmungs- und Genehmigungsverfahren begrenzen derzeit jedoch die Möglichkeit, weitergehende Informationen zu einzelnen Projekten, Partnern und Zeitplänen zu veröffentlichen. Eine vorzeitige Bekanntgabe könnte laufende Verhandlungen beeinträchtigen oder rechtliche und vertragliche Verpflichtungen berühren. Gesetzliche und kapitalmarktrechtliche Veröffentlichungspflichten bleiben hiervon unberührt. Diese Einschränkungen bedeuten keinen Stillstand der Projekte. Die Gesellschaft arbeitet weiterhin intensiv an deren Umsetzung und wird über wesentliche Fortschritte informieren, sobald belastbare Ergebnisse vorliegen und die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Strategischer Ausblick unverändert Die EverYield AG hält an ihrer bisherigen strategischen Ausrichtung und den kommunizierten Zielen fest. Der Rückhalt der Hauptinvestoren, das wachsende Interesse der Gemeinden sowie die laufenden Gespräche mit bedeutenden europäischen Industrieunternehmen bestärken die Gesellschaft darin, ihren eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die erfolgreiche Umsetzung der Energie- und Mobilitätsprojekte sowie die nachhaltige Entwicklung der EverYield AG. EverYield AG

Unternehmenskommunikation / Investor Relations Hinweis: Aussagen über mögliche Kooperationen und zukünftige Projektentwicklungen sind zukunftsgerichtet. Ein erfolgreicher Vertragsabschluss oder eine Umsetzung kann nicht garantiert werden.



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Emittent/Herausgeber: EVERYIELD AG

Schlagwort(e): Energie



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