Cybersecurity ist aktuell ein großes Thema - auch und gerade wenn es um Photovoltaik-Anlagen geht. Blackout-Szenarien werden an die Wand geworfen, wenn böswillig Hacker die Wechselrichter der Anlagen fernsteuern und abschalten. Dass dies generell möglich ist, haben Angriffe sogenannter gutwilliger Hacker, die nur Sicherheitslücken aufdecken wollen, ohne sie auszunutzen, bereits gezeigt. Nun ist ein weiterer Fall öffentlich geworden. So hat das deutsche Sicherheitsunternehmen Jakkaru im August einen erfolgreichen Angriff auf die Sungrow-Plattform "iSolarCloud" verübt. "Die Zeit" hat kürzlich darüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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