Berlin - Der neue Sportstaatsminister Ronald Rauhe plant in Abstimmung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der Bewerberstadt München ein gemeinsames Treffen mit IOC-Präsidentin Kirsty Coventry und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Es soll in Lausanne oder Berlin stattfinden, wie Rauhe dem "Spiegel" verriet.



"Dort wollen wir die deutsche Bewerbung genauer vorstellen und natürlich für Deutschland als top Sport-Standort werben", sagte Rauhe. Er lobte Merz für seinen Einsatz für die Olympia-Bewerbung: "Man merkt ihm an, dass er die Spiele unbedingt nach Hause bringen will", so der Sportstaatsminister weiter.



Deutschland will sich mit München für die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben. Bislang haben zudem Katar (mit Doha), Indien (Ahmedabad), Südkorea (noch keine Stadt ausgewählt), Ungarn (Budapest), die Türkei (Istanbul) und Südafrika (Kapstadt, Durban und Johannesburg) Interesse bekundet.



In einem Telefonat mit Merz, Rauhe und Coventry am vergangenen Donnerstag habe die IOC-Präsidentin positive Signale ausgesendet, erzählte der zweifache Olympiasieger Rauhe dem "Spiegel". Sie sei sehr dankbar gewesen, dass Deutschland den Bewerbungsweg mit München weitergehe, und sehe das Land als Treiber für Europa.



In der Frage, wer in dem weiteren Olympiaprozess den Hut aufhabe, positionierte sich der Sportstaatsminister klar: "Federführend ist der DOSB, weil der die Bewerbung beim Internationalen Olympischen Komitee einreicht", sagte Rauhe. Er plädiere aber dafür, es als Gemeinschaftsprojekt anzusehen. "Der DOSB wird eine starke Mannschaft hinter sich haben", sagte Rauhe dem "Spiegel".



Noch bis Ende Oktober können Bewerber beim IOC ihr Olympia-Interesse bekunden, danach wird die Kandidatenliste für 2036 geschlossen. Im November sollen der IOC-Auswahlkommission die Pläne präsentiert werden. Im März 2027 wird das IOC entscheiden, welche Bewerber in die zweite Phase des Bewerbungsprozesses einziehen, den sogenannten "Strategischen Dialog".



Vergeben werden die Olympischen Sommerspiele und Paralympics 2036 bei einer Generalversammlung Mitte 2029.





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