Maxsolar und Energy2market haben einen langfristigen Stromabnahmevertrag für Co-Location-Projekt mit Solarpark und Batteriespeicher in Waren abgeschlossen. Es soll sich um Deutschlands erstes Hybrid-PPA mit garantiertem Mindesterlös für den Batteriespeicher handeln. Der Projektentwickler Maxsolar und der Flexibilitätsvermarkter Energy2market (e2m) haben ein sieben Jahre laufendes Hybrid-Power-Purchase-Agreement (Hybrid-PPA) unterzeichnet. Der kombinierte Stromabnahmevertrag umfasst die Vermarktung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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