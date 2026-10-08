Maxsolar hat mit Energy2markets einen Hybrid-Power-Purchase-Agreement (PPA) mit garantiertem Mindesterlös abgeschlossen. Er hat eine Laufzeit von sieben Jahren, wie die Unternehmen am Donnerstag veröffentlichten. Der kombinierte Stromabnahmevertrag umfasst dabei die Vermarktung eines Photovoltaik-Kraftwerks mit 45 Megawatt sowie eines Batteriespeichers mit 20 Megawatt Leistung und 40 Megawattstunden Kapazität, die Maxsolar in Waren in Mecklenburg-Vorpommern realisiert hat. Der Solarpark sei bereits seit Sommer in Betrieb. Der Speicher soll bis September 2027 am Netz sein. Dabei sind Photovoltaik-Anlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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