DJ Chrysler ruft Fahrzeuge wegen drohendem Ausfall der Servolenkung zurück

Von Connor Hart

DOW JONES--Chrysler ruft bestimmte Fahrzeuge wegen eines drohenden Ausfalls der Servolenkung zurück. Grund hierfür sind Bedenken, dass Wasser in den Kabelbaum der elektrischen Servolenkung eindringen könnte, was zum Ausfall der Lenkunterstützung führen kann.

Laut der US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kann ein Verlust der Lenkunterstützung das Unfallrisiko erhöhen.

Der Rückruf umfasst mehr als 265.000 Fahrzeuge. Darunter befinden sich bestimmte Kastenwagen des Typs Ram Promaster aus den Modelljahren 2022 bis 2026 sowie Elektrofahrzeuge des Typs Ram 3500 der Baujahre 2024 bis 2026.

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October 08, 2026 08:00 ET (12:00 GMT)

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