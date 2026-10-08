Original-Research: Desert Gold Ventures Inc - von GBC AG



08.10.2026 / 14:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Desert Gold Ventures Inc Unternehmen: Desert Gold Ventures Inc ISIN: CA25039N4084 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,59 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Anlage vor Ort, erstes Gold in Sicht Das Baufortschrittsupdate von Desert Gold Ventures vom 16. September bestätigt deutliche Fortschritte bei Barani East und stützt unsere positive Einschätzung des Übergangs von der Exploration zur ersten Goldgewinnung. Sowohl die Schwerkraftaufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Tag als auch der 650-kVA-Generator sind am Standort im Westen Malis eingetroffen. Damit entfällt eine wesentliche Lieferunsicherheit, auf die wir in unserem Research Comment vom Mai hingewiesen hatten. Der aktualisierte Zeitplan liegt allerdings deutlich hinter den bisherigen Erwartungen: Die Inbetriebnahme ist nun bis Ende Oktober vorgesehen, gefolgt vom Hochlauf und der ersten Verarbeitung im November. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 0,93 CAD, berücksichtigen dabei jedoch, dass sich der mögliche Beginn der Cashflow-Generierung verschoben hat. Der Generator erreichte Dakar im Juli, die Aufbereitungsanlage Mitte August. Beide Lieferungen wurden abgefertigt und nach Barani transportiert. Die wichtigste Zufahrtsstraße von Bourdala wurde wiederhergestellt. Noch ausstehend sind Teile der Bauarbeiten, die Errichtung der Anlage sowie die elektrische und mechanische Installation. Desert Gold führt die Verzögerung auf den Seetransport, regionale Engpässe bei Treibstoff und Baumaterial, die Verfügbarkeit von Auftragnehmern sowie die Regenzeit zurück. Im Mai hatte das Unternehmen noch eine Inbetriebnahme Mitte Juli angestrebt. Der neue Zeitplan bedeutet somit eine Verzögerung um etwa drei bis vier Monate. Zugleich machen die Anlieferung der Ausrüstung und die verbesserten Zufahrtsmöglichkeiten die verbleibenden Arbeiten nun besser absehbar. Die Anlage und der Generator befinden sich inzwischen am Standort Barani, die wichtigste Zufahrtsstraße ist für ihren Transport geeignet, und Desert Gold hat einen klaren Ablauf für Errichtung, Inbetriebnahme und Verarbeitung vorgelegt. Diese Fortschritte verringern die Unsicherheit bei Beschaffung und Transport. Werden die ausstehenden Arbeiten planmäßig abgeschlossen, können Investoren den Betrieb bald anhand tatsächlicher Durchsatzmengen und Goldausbeuten beurteilen, statt sich allein auf Entwicklungspläne stützen zu müssen. Auch bei der Wasserversorgung wurden Fortschritte erzielt. Ob sie für einen kontinuierlichen Betrieb ausreicht, ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. Nach 15 geophysikalischen Messlinien und vier Bohrungen wurden für drei Bohrlöcher Förderraten von 24, 9 beziehungsweise 8 m³ pro Stunde gemeldet. Der abschließende hydrogeologische Bericht steht noch aus. Die bisherigen Ergebnisse sollten daher noch nicht als Nachweis für eine dauerhaft ausreichende Wasserversorgung in der erforderlichen Qualität und über die verschiedenen Jahreszeiten hinweg gewertet werden. Das Unternehmen meldete für seine Berichtszeiträume im Jahr 2026 bislang keine projektspezifischen Sicherheitsvorfälle, Arbeitsunfälle oder Vorfälle im Zusammenhang mit der lokalen Bevölkerung. Die Unterscheidung zwischen einem ersten operativen Meilenstein und einer produzierenden Mine bleibt wichtig. Desert Gold strebt die erste Goldgewinnung im vierten Quartal 2026 an, sofern Bauarbeiten, Inbetriebnahme und Hochlauf erfolgreich abgeschlossen werden. Das Unternehmen hat weder den Beginn der kommerziellen Produktion erklärt noch für Barani Mineralreserven durch eine Machbarkeitsstudie nachgewiesen. Die derzeitige Schwerkraftaufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Tag ist zudem von dem im November 2025 in der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) untersuchten Szenario mit rund 1.200 Tonnen pro Tag und einer Kombination aus Schwerkraftaufbereitung und Kohlenstofflaugung zu unterscheiden. Für dieses größere Vorhaben wären weitere technische Arbeiten, Genehmigungen und Finanzmittel erforderlich. Die ersten Betriebsdaten zu Erzgehalt, Durchsatz, Ausbringung, Anlagenverfügbarkeit und Kosten werden für die Bewertung daher aussagekräftiger sein als die Anlieferung der Ausrüstung allein. Für die verbleibende Umsetzungsphase werden während der Inbetriebnahme und des Hochlaufs außerdem ausreichend Treibstoff, Verbrauchsmaterialien, Personal und Betriebskapital benötigt. Die öffentliche Mitteilung beziffert weder die noch erforderlichen Bauausgaben noch die Menge des bereits vorbereiteten Aufgabematerials oder die zum Betriebsstart verfügbare Liquiditätsreserve. Diese Faktoren sind für die Geschwindigkeit des Hochlaufs und einen möglichen zusätzlichen Finanzierungsbedarf relevant. Wir werden sie bewerten, sobald das Unternehmen überprüfbare öffentliche Zahlen vorlegt. Die Mitteilung vom September nennt Investitions- und Betriebskosten, Logistik, Treibstoffversorgung und die Verfügbarkeit mineralisierten Materials ausdrücklich als Projektrisiken. Die öffentlich bekannten Optionsscheine eröffnen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten. Desert Gold erzielte mit seiner LIFE-Platzierung im Februar einen Bruttoerlös von 7,18 Mio. CAD, der für die erste Barani-Anlage, Exploration und allgemeines Betriebskapital vorgesehen ist. Zum 31. Dezember 2025 waren 15,83 Mio. Optionsscheine mit einem Ausübungspreis von 0,08 CAD ausstehend. Bei vollständiger Ausübung hätten sie einen potenziellen Bruttoerlös von rund 1,27 Mio. CAD erbracht. Im Rahmen der Platzierung vom Februar kamen 3,32 Mio. Vermittler-Optionsscheine mit einem Ausübungspreis von 0,08 CAD und rund 44,89 Mio. Optionsscheine aus den platzierten Einheiten mit einem Ausübungspreis von 0,12 CAD hinzu. Allein diese im Februar ausgegebenen Optionsscheine könnten bei vollständiger Ausübung Bruttozuflüsse von etwa 5,65 Mio. CAD generieren; zugleich würden 48,21 Mio. neue Aktien ausgegeben. Dies stellt eine potenziell bedeutende Quelle für Betriebskapital dar, die den Bedarf an einer gesonderten Kapitalerhöhung während des Hochlaufs verringern könnte. Die Ausübung liegt im Ermessen der Inhaber und führt zu einer Verwässerung. Wir behandeln die möglichen Erlöse weder als vorhandene Liquidität noch unterstellen wir einen Zeitpunkt für die Ausübung. Vor einer Anpassung der Bewertung je Aktie benötigen wir aktuelle Angaben zur Aktienzahl. In unserer Bewertung vom Mai entfielen 89,6 Mio. USD auf die Schwerkraftaufbereitungsanlage bei Barani East, 124,0 Mio. USD auf das malische Oxidprojekt gemäß PEA, 21,7 Mio. USD auf weitere Ressourcen in Mali und 9,5 Mio. USD auf Tiegba in Côte d'Ivoire. Daraus ergab sich das bestehende Kursziel von 0,93 CAD je Aktie. Die jüngste Mitteilung stärkt unser Vertrauen, dass die erste Anlage errichtet und getestet werden kann. Der verlängerte Zeitplan und die noch ausstehenden Betriebsdaten sollten jedoch beobachtet werden, bevor wir unsere Annahmen ändern. Das breitere Explorationsprogramm entlang der Senegal-Mali-Scherzone (SMSZ) bietet weiterhin Potenzial für zusätzliches Aufgabematerial in Minennähe und ein Wachstum der Ressourcen. Auf die im April angekündigte RC-Bohrkampagne über 4.250 Meter folgten in der aktuellen Nachrichtenübersicht des Unternehmens bislang keine veröffentlichten Ergebnisse. Insgesamt bestätigt die jüngste Meldung unseren positiven Ausblick. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser unverändertes Kursziel von 0,93 CAD je Aktie. Sobald weitere öffentliche Daten zu den Bauarbeiten, zur Wasserversorgung und zum Betrieb vorliegen, werden wir unsere Annahmen erneut überprüfen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261008_Desert_Gold_Ventures_Comment_DE



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Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Fertigstellung: 08.10.2026 (13:45 Uhr MESZ)

Erste Weitergabe: 08.10.2026 (14:30 Uhr MESZ)



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