Ein Explorer, der kurz vor der ersten Goldproduktion steht, ein Rüstungskonzern mit Milliardenaufträgen in den Büchern aber sinkendem Aktienkurs und ein hochprofitabler Softwareanbieter unter Ermittlungsdruck der Steuerbehörden. Diese Beispiele zeigen, wie facettenreich Börse sein kann. Unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Größenklassen, gemeinsam ist, dass sich alle Unternehmen in einer entscheidenden Phase befinden. Auf welche Entwicklungen und Meilensteine sollten Anleger jetzt achten und wo ist das beste Chance-Risiko-Verhältnis zu finden?Den vollständigen Artikel lesen ...
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