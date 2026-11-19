Die Rheinmetall-Aktie findet keinen Boden. Am Donnerstag gaben die Papiere des Dax-Konzerns um rund 1,5% nach und rutschten bei etwa 733 € auf ein neues Tief seit Februar 2025. Bernstein Research stuft die langfristigen Aussichten des Rüstungskonzerns zugleich deutlich pessimistischer ein. Ist der Rücksetzer eine Einstiegschance oder der Beginn einer längeren Abwärtsphase? Drohnen verdrängen Artillerie Analyst Adrien Rabier von Bernstein Research ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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