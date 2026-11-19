Im frühen Donnerstagshandel versucht sich der DAX an einer Erholung. Die Ausgangslage ist günstig. Die Eckdaten zum Börsengang von Anthropic sind da. Der Ausgabepreis liegt mit 83 US-Dollar deutlich über der bisherigen Spanne von 70 bis 78 US-Dollar. In wenigen Stunden startet der Handel mit Anthropic-Aktien. Damit zeichnet sich das bislang größte IPO der Börsengeschichte ab. Das anstehende Anthropic-Börsendebüt hat zumindest den Optimismus in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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