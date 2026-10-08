Microsoft, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI: Die ersten Notebooks mit Nvidias schnellem RTX Spark lassen sich ab sofort bestellen. Günstig sind sie allerdings nicht. Microsoft und Nvidia haben auf einem Event angekündigt, dass der neue Surface Laptop Ultra ab sofort vorbestellbar ist. Die Auslieferung soll am 16. Oktober starten. Auch andere Hersteller und Händler dürfen fortan Bestellungen für Geräte mit Nvidias ARM-Chip RTX Spark annehmen und sie Mitte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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