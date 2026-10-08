Mitteilung der EverYield AG: EverYield AG bekräftigt strategischen Kurs - Positive Entwicklungen bei Energie- und Mobilitätsprojekten Hauptinvestoren stehen weiterhin hinter dem Unternehmen - Gespräche mit europäischen Industriekonzernen schreiten voran - Rechtliche Rahmenbedingungen begrenzen derzeit die Veröffentlichung weiterer Details Die EverYield AG nimmt die erheblichen Kursverluste ihrer Unternehmensanleihe und die damit verbundene Verunsicherung der Anleger sehr ernst. Auch das Unternehmen selbst wurde von dieser Entwicklung massiv getroffen. Die konkreten Ursachen der Kursverluste lassen sich derzeit nicht abschließend beurteilen. Unverändert stehen die Hauptinvestoren hinter der EverYield AG, ihrem Geschäftsmodell und der langfristigen Unternehmensstrategie. Die operative Geschäftstätigkeit und die geplanten Vorhaben werden konsequent weiterverfolgt. Positive Entwicklungen bei Energie- und Mobilitätsprojekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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