Für Schaeffler-Aktionäre wird der Donnerstag zur Geduldsprobe: Der Kurs sackt auf den tiefsten Stand seit fast zwölf Monaten, zeitweise sogar unter 6 Euro. Den Anstoß gab die gekappte Jahresprognose von OPMobility, die den ganzen Sektor belastet. Dahinter stehen Produktionspausen bei Stellantis und die schwierige Lage der Autohersteller.Eine Gewinnwarnung aus Frankreich erschüttert Europas Autozulieferer. Der französische Konzern OPMobility, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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