Unterföhring (ots) -Für Simon Messner wird die Erstbesteigung des Chumik Kangri, eines abgelegenen Gipfels im pakistanischen Karakorum-Gebirge, zur Suche nach dem Platz im Leben: Zwischen Höhenangst, seiner neuen Rolle als junger Vater und dem Verhältnis zu seinem eigenen Vater, Bergsteigerlegende Reinhold Messner, erweist sich die Expedition als eine Reise ins Ungewisse. Der Sky Original Dokumentarfilm "Simon Messner - Aus dem Schatten" von Regisseurin Veronika Kaserer, eine Produktion von beetz brothers film production in Koproduktion mit dem SWR und BR für die ARD und Sky, ist ab 4. Dezember exklusiv auf Sky sowie mit dem Streaming-Service WOW zu sehen.Trailer hier auf Youtube ansehen und hier downloaden.Alle Bilder hier downloaden.Über "Simon Messner - Aus dem Schatten":Als sich Simon Messner, Sohn der Bergsteigerlegende Reinhold Messner, im Sommer 2025 auf den Weg zur Erstbesteigung des 6.754 Meter hohen Chumik Kangri im pakistanischen Karakorum-Gebirge macht, steht er an einem Wendepunkt in seinem Leben. Entgegen dem Willen seines Vaters ist er selbst professioneller Bergsteiger geworden, hat dafür seine schwere Höhenangst überwunden und in den letzten Jahren über vierzig Erstbesteigungen geschafft. Doch gerade ist er selbst Vater einer Tochter geworden - und zum ersten Mal fühlt sich das Abenteuer Bergsteigen anders an.So beginnt Simon Messner nicht nur seine neue Rolle als Vater zu hinterfragen, sondern auch sein eigenes Erwachsenwerden und das Verhältnis zu seinem eigenen Vater, Reinhold Messner. Geprägt von emotionaler Distanz zu ihm, stellt Simon Messner nicht nur die bevorstehende Besteigung auf den Prüfstand, sondern auch die Motivation, die ihn all die Jahre angetrieben hat. Warum Bergsteigen? Warum etwas verfolgen, das ihn alles kosten könnte? Und was bedeutet es, gleichzeitig Bergsteiger und Vater zu sein - für einen selbst, vor allem aber auch für Familie und Freunde? Hoch oben, in der Weite des Gletschers, steht er vor der ganz persönlichen Entscheidung, wie viel Risiko er bereit ist zu tragen, und welches Leben er in Zukunft führen will.Eingebettet in die spektakulären Expeditionsbilder aus einer der letzten unberührten Bergregionen der Welt, erzählt der Sky Original Dokumentarfilm "Simon Messner - Aus dem Schatten" von der Suche nach dem eigenen Platz im Leben - zwischen der Sehnsucht nach Freiheit und der Verantwortung für die Nächsten. Neben Simon Messner selbst kommen u.a. enge Familienmitglieder wie seine Frau Anna, seine Mutter Sabine und seine Schwester Magdalena zu Wort, genau wie persönliche Wegbegleiter und Freunde der Familie Messner.Der Film startet am 4. Dezember exklusiv bei Sky und WOW und ist ab Frühjahr 2027 auch in der ARD verfügbar.Veronika Kaserer, Regisseurin: "Was mich an Simon Messners Geschichte besonders fasziniert, ist die Frage, wie er seine Leidenschaft für das extreme Bergsteigen mit seiner Rolle als Vater in Einklang bringt. Was bedeutet dieser gefährliche Sport für die Menschen, die ihm nahestehen? Und wie prägt ihn bis heute, dass er selbst als Sohn des berühmtesten Bergsteigers der Welt aufgewachsen ist?"Georg Tschurtschenthaler, Produzent & Autor: "Es ist ein Film über einen jungen Abenteurer, der seine Träume leben und gleichzeitig ein guter Vater sein will. Wir sehen ihn in den gewaltigen Bergwelten des Karakorums, in den schwindelerregenden Felswänden der Dolomiten, aber auch im Privaten, im Kinderzimmer, mitten in der Familie. Dieses Spannungsfeld macht den besonderen Reiz dieses Filmes aus."Kamila Schmid, Director Sky Original Non-Scripted Productions Sky Deutschland: "'Simon Messner - Aus dem Schatten' steht exemplarisch für die Art von Geschichten, die wir mit unseren Sky Originals erzählen wollen: authentisch, emotional und mit einer Perspektive, die weit über das Offensichtliche hinausgeht. Unsere Dokumentation begleitet den Bergsteiger und Vater Simon Messner auf seinem ganz persönlichen Weg und eröffnet dabei einen berührenden Blick auf Familie, Erwartung und Selbstbestimmung."Facts:Dokumentarfilm, 88 Minuten, D 2026; Regie: Veronika Kaserer; Kamera: Daniel Mazza, Franz Hinterbrandner; Produzenten: Georg Tschurtschenthaler, Christian Beetz; eine Produktion von beetz brothers film production in Koproduktion mit dem SWR und BR für die ARD und Sky; Producerin: Yara Hueck Costa (beetz brothers film production); Executive Producer für Sky Deutschland: Christian Asanger, Kamila Schmid und Felix Kempter; Redaktion (ARD): Miriam Dolderer (SWR), Antje Stamer (SWR), Matthias Leybrand (BR); Produktion gefördert durch Deutscher Filmförderfonds, IDM Film & Music Commission Südtirol, FilmFernsehFonds Bayern, FFA FilmförderungsanstaltAusstrahlung:"Simon Messner - Aus dem Schatten" ab 4. Dezember auf Sky und WOW auf Abruf und am gleichen Tag um 20.15 Uhr auf Sky Nature.Pressekontakt:Kontakte:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerContent PRMail: thomas.schoeffner@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6367590