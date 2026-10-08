Die gute Nachricht vorweg: bei rund 90 Prozent der Gebäude im Bestand ist die Wärmepumpe die wirtschaftlichste Alternative. Bei 70 Prozent davon gelingt der Umstieg sogar ohne Vollsanierung der Gebäudehülle. Zudem bietet sich die Kombination mit Photovoltaik an, um die Wirtschaftlichkeit zu steigern. 20 Prozent der Gebäude könnten auch auf Fernwärme umgestellt werden. Nur für neun Prozent wäre zunächst eine Vollsanierung nötig oder als Zwischenschritt eine hybride Variante. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Auswertung von Ampeers. Das Unternehmen berät und begleitet Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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