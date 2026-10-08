Erstes Bohrprogramm abgeschlossen: alle sechs Bohrlöcher im Trend Revelstoke durchschnitten geschichtete Sulfidmineralisierung - Analyseergebnisse noch ausstehend - und Erweiterung von Advisory Board um technische Expertin

Vancouver, British Columbia / 8. Oktober 2026 / IRW-Press / Silver Pony Resources Corp. (CSE: PONY) (FWB: BJ40) (OTCID: PONIF) (vormals Carlyle Commodities Corp.) ("Silver Pony" oder das "Unternehmen") freut sich, nach dem Abschluss seines Bohrprogramms 2026 auf dem Projekt Silver Pony (das "Projekt") im Südosten von British Columbia, wie am 1. Oktober 2026 bekannt gegeben, ein Unternehmensupdate bereitzustellen. Das Programm umfasste die ersten Bohrungen in der Geschichte des Unternehmens auf dem Projekt und beinhaltete zehn Bohrlöcher auf insgesamt 2.280,17 m bei drei Zielen: dem Abschnitt Revelstoke (sechs Bohrlöcher auf 1.010,60 m), Black Warrior (zwei Bohrlöcher auf 651,17 m) und Old Gold (zwei Bohrlöcher auf 618,40 m).

Höhepunkte:

Die Kernaufnahmen sind abgeschlossen und Proben, die die gesamte Länge eines jeden Bohrlochs repräsentieren, wurden zur Analyse im Labor eingereicht.

Alle sechs im Abschnitt Revelstoke gebohrten Bohrlöcher (SP-26-005 bis -010) durchschnitten mehrere geschichtete mineralisierte Intervalle innerhalb desselben Marmor- und Schieferpakets (Tabelle 1). *

Bleiglanz und Pyrit wurden in fünf der sechs Bohrlöcher (SP-26-005 bis -009) visuell in geschichteten Horizonten beobachtet, einschließlich des am 1. Oktober 2026 gemeldeten 7,5-m-Bohrlochintervalls in SP-26-009.* Pyrit wurde in SP-26-010 beobachtet.

Die Analyseergebnisse für alle zehn Bohrlöcher sind noch ausstehend und die dreidimensionale strukturelle Interpretation der Bohr- und Kartierungsdaten ist im Gange.

Dr. Olga Ankindinova, Ph.D., P.Geo., CEO und Principal Geologist der SubSurface Intelligence Consulting Group, gehört ab sofort dem Advisory Board des Unternehmens an.

* Die geologischen Beobachtungen basieren auf der Bohrkernprotokollierung und sind qualitativer Natur. Sie weisen auf das Vorhandensein einer Mineralisierung hin, nicht jedoch auf deren Gehalt. Der Metallgehalt dieser Durchschneidungen wird erst bekannt sein, wenn die Laboranalyseergebnisse vorliegen, und die Leser werden darauf hingewiesen, diese Ergebnisse abzuwarten, bevor sie Schlussfolgerungen ziehen.

Jedes Bohrloch im Abschnitt Revelstoke durchschnitt mehrfach übereinanderliegende mineralisierte Intervalle entlang der mittels Oberflächenkartierungen vorhergesagten Marmor- und Schieferkontakte. In fünf der sechs Bohrlöcher weisen diese Kontakte Gangbrekzien mit feinkörnigem bis halbmassivem Bleiglanz und Pyrit auf, begleitet von Magnetit, was in seiner Art der an den historischen Grubenbauen beobachteten Mineralisierung ähnlich ist. SP-26-010 durchschnitt pyrithaltige Intervalle (Tabelle 1). Ab SP-26-008 wurde ein Kernausrichtungswerkzeug angewandt, wodurch die Ausrichtung der mineralisierten Kontakte gemessen werden konnte.

Die ersten drei Bohrlöcher wurden von einer Bohrplattform unterhalb der historischen Grubenbaue gebohrt. Die letzten drei Bohrlöcher wurden von einer zweiten Bohrplattform auf dem Talboden in einer Entfernung von etwa 200 m gebohrt, um dasselbe Paket in der Tiefe zu erproben. Tabelle 1 fasst die in jedem Bohrloch erfassten mineralisierten Intervalle zusammen. Positionen der Bohrlochansatzpunkte, Azimute, Neigungen und Bohrlochlängen für alle zehn Bohrlöcher wurden in Tabelle 2 der Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. Oktober 2026 veröffentlicht.

Tabelle 1 - Mehrfach übereinanderliegende mineralisierte Intervalle von den detaillierten geologischen Protokollen, Abschnitt Revelstoke, SP-26-005 bis SP-26-010

Bohrloch Von (m) Bis (m) Länge (m) Vorgefundene Sulfide SP-26-005 3,40 7,10 3,70 Bleiglanz, Pyrit 8,80 14,20 5,40 37,05 40,20 3,15 96,10 98,60 2,50 SP-26-006 1,90 26,50 24,60(1) Bleiglanz, Pyrit 57,00 57,55 0,55 58,00 59,20 1,20 60,70 61,05 0,35 63,10 63,25 0,15 SP-26-007 3,25 3,50 0,25 Bleiglanz, Pyrit 18,05 18,70 0,65 20,12 21,00 0,88 43,25 43,75 0,50 SP-26-008 55,30 56,10 0,80 Bleiglanz, Pyrit 56,60 56,80 0,20 60,20 60,60 0,40 80,30 80,70 0,40 81,10 82,00 0,90 121,85 122,15 0,30 143,20 143,40 0,20 144,20 144,25 0,05 SP-26-009 78,20 80,10 1,90 Bleiglanz, Pyrit 156,50 164,00 7,50 SP-26-010 117,15 117,86 0,71 Pyrit 117,86 118,51 0,65 217,90 218,40 0,50

Intervalle sind Bohrlochlängen von den detaillierten geologischen Protokollen. Sie verfeinern die vorläufigen Kernaufnahmeintervalle, die am 27. August und 1. Oktober 2026 gemeldet wurden. Wahre Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt. Es handelt sich um qualitative Kernbeobachtungen, nicht um Analyseergebnisse.

(1) Marmoreinheit, die lokal Sulfide enthält. Es handelt sich um ein lithologisches Intervall mit Mineralisierung, nicht um ein durchgängig mineralisiertes Intervall.

Die vier bei den Zielen Black Warrior und Old Gold gebohrten Bohrlöcher durchschnitten Marmor und Kalkstein, die Wirtsgesteine, in denen das Unternehmen nach einer Mineralisierung vom Verdrängungstyp sucht, durchschnitten jedoch keine bedeutsame Sulfidmineralisierung. Diese Bohrlöcher wurden größtenteils anhand historischer Daten angesetzt und das erste wurde gebohrt, während detaillierte Oberflächenkartierungen des Gebiets noch im Gange waren. Diese Kartierungen haben seitdem bleiglanzhaltige Erzgänge und sulfidhaltige Scherzonen entlang von Kalksteinkontakten identifiziert, die im Rahmen dieser Bohrungen nicht erprobt wurden. Oberflächenproben dieser Strukturen wurden zur Analyse eingereicht. Bohrkerne aus allen vier Bohrlöchern wurden ebenfalls eingereicht. Die daraus gewonnenen Analyseergebnisse werden als Spurenelementdaten zusammen mit den neuen Kartierungen verwendet, um die nächsten Bohrziele in diesem Gebiet zu definieren.

Nach dem Abschluss des Programms 2026 sind die Analyseergebnisse für alle zehn Bohrlöcher noch ausstehend und werden gemeldet, sobald die endgültigen Laborzertifikate vorliegen und geprüft wurden. Die dreidimensionale strukturelle Interpretation der Bohr- und Kartierungsdaten ist im Gange, bevor die nächste Arbeitsphase beginnt.

Chris Furey, VP of Exploration von Silver Pony, sagte: "Ein erstes Bohrprogramm ist jener Ort, an dem neue Entdeckungen beginnen, und Revelstoke hat uns das geliefert, was wir zu sehen hofften. Alle sechs Bohrlöcher von zwei Plattformen durchschnitten mehrfach geschichtete mineralisierte Intervalle im selben Marmor- und Schieferpaket - genau dort, wo wir anhand unserer Kartierungen suchten - und fünf davon enthielten sichtbaren Bleiglanz. Eine solche Beständigkeit sieht man beim ersten Durchgang an einem Ziel nur selten. Unseres Erachtens stimmt die Geologie mit einem System vom Typ einer Karbonatverdrängungslagerstätte (CRD) überein und die Analyseergebnisse werden uns sagen, was es enthält. Wir freuen uns auf diese Ergebnisse sowie auf die Planung der nächsten Arbeitsphase bei Revelstoke."

Aufnahme in das Advisory Board

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Olga Ankindinova, Ph.D., P.Geo., in sein Advisory Board aufgenommen wurde. Dr. Ankindinova ist CEO und Principal Geologist der SubSurface Intelligence Consulting Group, einem in Vancouver ansässigen Beratungsunternehmen auf Promotionsebene, das geologische, Explorations- und geotechnische Dienstleistungen in den Bereichen Mineralexploration, Bergbau und Infrastruktur anbietet.

Dr. Ankindinova kann eine geowissenschaftliche Erfahrung von über 15 Jahren bei der Leitung von Entdeckungs- und Erschließungsarbeiten vorweisen. Ihre Expertise erstreckt sich auf regionale Geologie, Mineralsysteme und fortgeschrittene Explorationstechniken, einschließlich geologischer Kartierungen, geochemischer Probenahmen, geophysikalischer Untersuchungen, Bohrungen und Ressourcenschätzung. Sie hat Projekte vom Grassroots-Prospecting bis hin zur Brownfield-Optimierung geleitet - mit Schwerpunkt auf datengetriebener Zielermittlung, Lagerstättenmodellierung, technischer Berichterstattung, Genehmigungsverfahren und Einbindung von Interessenvertretern. Sie besitzt ein Ph.D.-Diplom von der Memorial University of Newfoundland, ist in British Columbia als Professional Geoscientist registriert und wurde zweimal mit dem Chevron Canada Limited Rising Star Award ausgezeichnet. Dr. Ankindinova war als geologische Beraterin für das Unternehmen sowie als qualifizierte Person für dessen technische Offenlegung tätig.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Bohrkerne haben einen NQ-Durchmesser, werden von einem Geowissenschaftler protokolliert, mit einer Kernsäge in zwei Hälften geteilt, wobei eine Hälfte für den Versand verpackt, gekennzeichnet und versiegelt wird, während die andere Hälfte in einer gesicherten Einrichtung aufbewahrt wird. Die Rückverfolgbarkeitskette (Chain of custody) wird vom Bohrstandort bis zum Labor gewährleistet. Zertifizierte Referenzmaterialien, Blindproben und Feldduplikate werden in einem Anteil von 5 % beigemischt. Die Kernproben wurden an Actlabs, ein unabhängiges, nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor in Kamloops, B.C., zur Analyse von Gold mittels Brandprobe und von Silber sowie Basismetallen mittels Vier-Säuren-Aufschluss übermittelt. Die Analyseergebnisse der Bohrkerne werden veröffentlicht, sobald die endgültigen Zertifikate eingegangen sind und geprüft wurden.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Jeremy Hanson, P.Geo., ein Direktor des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Herr Hanson hat die hierin offengelegten geologischen und Bohrdaten durch Überprüfung von Bohrprotokollen, Vermessungsaufzeichnungen zu Bohrlochansatzpunkten und Bohrlochverläufen, Probenahmeprotokollen und -aufzeichnungen sowie der zugehörigen Dokumentation zur Qualitätssicherung und -kontrolle verifiziert. Die in dieser Pressemitteilung offengelegten geologischen Beobachtungen sind qualitativer Natur; da die Analyseergebnisse noch ausstehen, wurden sie noch nicht anhand von Laboranalysedaten verifiziert, und das Vorhandensein von Sulfidmineralen lässt keine Rückschlüsse auf den Gehalt oder den Metallgehalt eines Intervalls zu. Historische Informationen zu den in dieser Pressemitteilung erwähnten historischen Abbaustätten wurden von der qualifizierten Person nicht verifiziert.

In dieser Pressemitteilung werden keine Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2026 veröffentlicht. Die Analyseergebnisse der Bohrkerne werden nach Erhalt und Prüfung der endgültigen Laborzertifikate sowie nach Abschluss der entsprechenden QA/QC-Prüfung bekannt gegeben.

Die aktualisierte Website des Unternehmens sowie die Unterlagen für Investoren sind über die folgenden Links abrufbar:

Website: https://silverponyresources.com

Investor Presentation: Hier

LinkedIn: Hier

X: Hier

Über Silver Pony Resources Corp.

Das Unternehmen ist ein in der Frühphase befindliches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Bewertung von Mineralliegenschaften befasst. Die wesentliche Liegenschaft des Unternehmens ist das sich in der Explorationsphase befindliche Projekt Silver Pony, das aus 37 zusammenhängenden Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 37.022,88 Hektar im Südosten von British Columbia innerhalb der Bergbaubezirke Slocan und Revelstoke besteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:

Silver Pony Resources Corp.

Morgan Good, President, CEO und Direktor

604-715-4751

mg@silverponyresources.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Unternehmensleitung von Silver Pony hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "beabsichtigt", "plant", "erwartet", "glaubt", "unserer Ansicht nach", "steht im Einklang mit", "potenziell" oder "geht davon aus" oder durch Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "sollten", "würden", "werden" oder "eintreten". Diese Informationen und Aussagen, die hier als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: des Zeitpunkts des Erhalts, der Überprüfung und der Berichterstattung über die Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2026 sowie aus den an den Zielen Black Warrior und Old Gold entnommenen Oberflächenproben und des Abschlusses der damit verbundenen QA/QC-Prüfung; die Interpretation der geologischen Beobachtungen aus der Kernprotokollierung, einschließlich des Vorkommens, der Kontinuität, der Geometrie, der wahren Mächtigkeit und des Metallgehalts der übereinanderliegenden mineralisierten Abschnitte am Revelstoke-Trend sowie deren Ähnlichkeit mit der in den historischen Abbaustätten beobachteten Mineralisierung; die vorläufige Einschätzung des Managements, dass die Geologie am Revelstoke-Trend mit einem System vom Typ einer Karbonatersatzlagerstätte (CRD) übereinstimmt; das Potenzial des Projekts, eine Entdeckung zu liefern; die dreidimensionale strukturelle Interpretation der Bohr- und Kartierungsdaten; die Nutzung von Spurenelementdaten aus Bohrkernen, Oberflächenproben und der neuen Kartierung zur Definition künftiger Bohrziele an den Zielen "Black Warrior" und "Old Gold", einschließlich der bleiglanzhaltigen Erzgänge und sulfidhaltigen Scherzonen, die im Rahmen der Bohrungen 2026 nicht untersucht wurden; die Planung, den Umfang und den Zeitplan der nächsten Arbeitsphase im Projekt, einschließlich des Revelstoke-Trends; sowie die erwarteten Beiträge des Advisory Boards des Unternehmens, einschließlich Dr. Ankindinova.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Die Analyseergebnisse bestätigen möglicherweise nicht das Vorhandensein nennenswerter Silber-, Blei-, Zink-, Gold- oder anderer Metallgehalte in den protokollierten Abschnitten; qualitative visuelle Kernbeobachtungen stimmen möglicherweise nicht mit den Analyseergebnissen überein; die wahren Mächtigkeiten, die Kontinuität, die Geometrie, der Gehalt oder die Ausdehnung der Mineralisierung können von den aktuellen Interpretationen abweichen; die Geologie im Revelstoke-Trend entspricht möglicherweise nicht einem System vom Typ einer Karbonatersatzlagerstätte (CRD); das Bohrprogramm 2026 führt möglicherweise nicht zur Entdeckung einer wirtschaftlich nutzbaren Mineralisierung, und das Projekt verfügt über keine Mineralressourcen oder Mineralreserven; historische Informationen zu den historischen Abbaustätten wurden nicht von einer qualifizierten Person überprüft und sind möglicherweise nicht zuverlässig; die bei Bohrungen durchschnittte Mineralisierung entspricht möglicherweise nicht der in den historischen Abbaustätten; die dreidimensionale Strukturinterpretation stützt möglicherweise nicht das geologische Modell oder die Zielauswahl des Unternehmens; Spurenelementdaten, Ergebnisse von Oberflächenproben und Kartierungen führen möglicherweise nicht zur Definition von Bohrzielen in den Zielgebieten "Black Warrior" und "Old Gold"; die Explorationsergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen; das Unternehmen führt die geplanten Explorations- oder zukünftigen Arbeitsprogramme möglicherweise nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht durch; Verzögerungen beim Erhalt oder bei der Überprüfung von Laborergebnissen oder die Feststellung von Problemen während der QA/QC-Prüfung; die Verfügbarkeit von Ausrüstung, Personal und Auftragnehmern; die Fähigkeit des Unternehmens, die Dienste seiner Berater und Gutachter weiterhin in Anspruch zu nehmen; ungünstige Wetter-, Zugangs- oder Standortbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen; der Erhalt und die Aufrechterhaltung erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen; Eigentumsrechte an Abbaurechten für Minerale; Beziehungen zu indigenen Gemeinschaften und anderen Interessengruppen; Veränderungen der Rohstoffpreise sowie der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; Umwelt- und regulatorische Risiken; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens offengelegt sind, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca/ verfügbar sind.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem, dass: die endgültigen Laborzertifikate und Analyseergebnisse innerhalb des erwarteten Zeitrahmens eingehen, geprüft und gemeldet werden; die Analyseergebnisse den Mineralgehalt der entnommenen Kern- und Oberflächenproben genau widerspiegeln; die Interpretation der Bohr-, Kartierungs- und geologischen Logdaten durch das Unternehmen sowie dessen Strukturmodell durch die verfügbaren Informationen angemessen gestützt werden; die Ergebnisse des Programms 2026 weitere Exploration rechtfertigen werden; das Unternehmen über ausreichendes Kapital zur Finanzierung der geplanten Explorationsaktivitäten verfügen wird; Ausrüstung, Personal, Auftragnehmer und Berater bei Bedarf zur Verfügung stehen werden; Wetter-, Zugangs- und Standortbedingungen günstig sein werden; alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen eingeholt und aufrechterhalten werden; das Unternehmen den ordnungsgemäßen Status seiner Abbaurechte sowie konstruktive Beziehungen zu indigenen Communities und anderen Interessengruppen aufrechterhalten wird; und es keine wesentlichen nachteiligen Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften oder anderer Bedingungen geben wird, die das Projekt betreffen.

Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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