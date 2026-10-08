Aktie im Fokus: BASF | Kursentwicklung und Chartanalyse

Die BASF Aktie steht als Aktie im Fokus bei Anlegern hoch im Kurs. Der weltgrößte Chemiekonzern hat ein Übernahmeangebot für die Evonik Industries AG abgegeben. Während strategische Synergien im Spezialchemiebereich locken, reagieren Analysten zurückhaltend. Fundamental zeigt sich die BASF Aktie mit attraktiver Dividende moderat bewertet, während das Chartbild im Tages- und 4-Stunden-Chart aktuell ein neutrales Bild mit Ausbruchspotenzial zeichnet.

- BASF WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Ticker: BAS

?? Aktien News: 3 Key Takeaways

Strategischer Übernahmeversuch: BASF bietet 22,15 - je Evonik-Aktie (~23 - Aufschlag), um das Spezialchemiegeschäft zu stärken und die Marktposition gegenüber chinesischen Konkurrenten auszubauen.

Solide Fundamentaldaten: Mit einer prognostizierten Dividendenrendite von 4,40 - für 2026 und einer Einstufung als "stark unterbewertet" bietet die BASF-Aktie eine attraktive fundamentale Basis.

Charttechnische Entscheidung an Schlüsselmarken: Die Aktie notiert in einer neutralen Range. Ein nachhaltiger Ausbruch über 52,70 EUR setzt weiteres Aufwärtspotenzial frei, während ein Rutsch unter die SMA200 (49,76 EUR) Verkaufsdruck auslösen kann.

Key Performance Indicators (KPIs) - Fundamentaldaten zur BASF Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 51,00 EUR Marktkapitalisierung 43,97 Mrd. EUR Umsatz 2025 59,66 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2025) 45,47 % KGV 2026 (Prognose*) 17,27 4-Wochen-Performance - 2,23 % Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2026 (Prognose*) 4,40 % Branche Chemie

*Prognose basierend auf gängigen Analystenschätzungen.

Parkettgeflüster: Übernahmeangebot für Evonik im Detail

Sowohl Evonik als auch BASF haben offizielle Sondierungen bezüglich einer möglichen Übernahme bestätigt. Mit einer gezielten Akquisition möchte der Ludwigshafener Chemieriese seinen globalen Fußabdruck stärken und sein Produktportfolio erweitern - nicht zuletzt, um dem steigenden Wettbewerbsdruck aus China Paroli zu bieten.

Die Eckdaten des Angebots:

Bewertungsverhältnis: BASF kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von knapp 45 Mrd. EUR, Evonik auf rund 9,2 Mrd. EUR.

Kaufpreisangebot: BASF bietet 22,15 EUR pro Evonik-Aktie , was einem Aufschlag von knapp 23 - gegenüber den vorherigen Notierungen entspricht.

Rolle der RAG-Stiftung: Ein entscheidender Faktor ist die RAG-Stiftung, die rund 44 - an Evonik hält und langfristig eine Reduzierung auf ca. 25 - anstrebt....

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