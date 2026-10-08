Wirsol hat am Donnerstag den Ausbau seines Geschäfts mit Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Speichern verkündet. Konkret geht es um den Bau des Solarparks "Parensen" in Niedersachsen mit insgesamt 9,435 Megawatt Leistung, der mit einem Grünstromspeicher mit 15,045 Megawattstunden Kapazität gekoppelt wird. Wirsol setzt damit sein viertes kombiniertes Freiflächen- und Speicherprojekt um. Dabei soll das Konzept ein Direktinvestment in die Photovoltaik-Anlagen ermöglichen. Daher ist auf den rund elf Hektar in der Gemeinde Nörten-Hardenberg die Errichtung von 39 eigenständigen Photovoltaik-Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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