Die Aktie verharrt bei unter 8 Euro, doch mwb research traut Lufthansa fast eine Verdreifachung zu. Die Angst vor teurem Kerosin hält Analyst Jens-Peter Rieck für übertrieben. Er verweist auf den verkannten Wert der Flotte. Für das dritte Quartal rechnet Analyst Jens-Peter Rieck von mwb Research mit einem Umsatz von 11,7 Milliarden Euro, ein Plus von 4,5 Prozent zum Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBIT) soll bei 1,35 Milliarden Euro liegen. Die Marge von 11,5 Prozent läge damit etwa auf Vorjahresniveau. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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