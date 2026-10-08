Früher ließ sich Googles Play-Store nur mit Tricks auf Amazons Fire-Geräten installieren. Diese Zeiten sind mit den neuen Alexa-Tablets vorbei. Auf den Geräten läuft jetzt Android mit direktem Zugriff auf den Store. So kam es zum Fire-Abend. Fire OS war gestern. Amazons neue Tablet-Computer setzen jetzt voll auf Android. Die frischen Modelle tragen den Namen Alexa-Tablet - weil Amazons Assistenzsoftware tief in ihnen integriert ist. Die Apps werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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